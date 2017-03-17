Жителька Чернігова вербувала тернополянок у сексуальне рабство

17/03/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною першою статті 149 ККУ слідчі ГУНП в Тернопільській області розпочали щодо 43-річної жительки Чернігова. Жертвою зловмисниці ледь не стала тернополянка.

Як з’ясували поліцейські, жінки між собою раніше знайомі не були. Звела їх подруга тернополянки, котра знала, що та шукає роботу.

Запропонований заробіток у Польщі хоч і не зразу, але зацікавив нашу землячку. Хтозна, чим би закінчилася така необдумана згода, якби в жертви виявився закордонний паспорт. Саме тоді, коли вже оформляла документ для виїзду за межі України, й усвідомила всю небезпеку сексуального рабства, адже чернігівчанка не скривала, які послуги доведеться надавати в сусідній країні.

Як розповів слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Василь Сарахман, до правоохоронців звернулася сама потерпіла, коли збагнула, до яких заробітків штовхає її нова знайома.

Оперативники відділу боротьби з незаконною торгівлею людьми та слідчі тривалий час документували факт злочину, допоки не було зібрано достатньо доказів, аби висунути зловмисниці підозру за частиною першою статті 149 ККУ- вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. До слова, зловмисниця уже пакувала валізи для виїзду за кордон.

Поліцейські також встановлюють інших осіб, котрих жителька Чернігова могла вербувати в сексуальне рабство, повідомляють у поліції.