Жителька Білої зарізала кухонним ножем грабіжника, який увірвався в її дім

05/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині розбійники, що вдерлися у чуже помешкання, отримали жорстку відсіч від господині.



Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Вчора до правоохоронців звернулася жителька села Біла Тернопільського району із заявою про напад. На неї та чоловіка, з яким вони перебували у літній кухні власного помешкання, напали двоє невідомих осіб у масках. Злочинці кілька разів вдарили її та чоловіка битами, на що отримали відсіч. У жінки в руках був кухонний ніж, яким вона, почала оборонятися. Господиня завдала одному із зловмисників тілесних ушкоджень. Відтак, розбійники втекли.

Згодом правоохоронці виявили неподалік будинку труп невідомого чоловіка. Відповідно до опису потерпілих, це міг бути один із нападників.

Зараз тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця знаходження другого підозрюваного.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 3 статті 187 КК України (Розбій).