Жителів Тернопільщини змусять обирати між пенсією і зарплатою?

13/03/2017 Розмір тексту:

Пенсійні нововведення чекають жителів Тернопільщини уже найближчим часом. Осіб, які досягли пенсійного віку, таки змусять обирати між пенсією або зарплатою. Це нововведення поки обговорюється в Кабміні.

Загалом проект пенсійної реформи в Україні до кінця ще не сформований. Одна з пропозицій – суттєво збільшити розмір пенсії, але її отримувати будуть лише ті особи, в кого достатньо стажу. Також працюючим пенсіонерам доведеться зробити вибір між роботою і пенсією. Крім цього, на обговоренні в Кабміні пропозиція щодо збільшення пенсійного віку. Ставлення тернополян до можливих нововведень неоднозначне.

«Думаю, то справедливо, щоб пенсіонери отримували або пенсію, або зарплату. Таким чином з’явиться більше робочих місць для молоді. А якщо пенсіонер має бажання працювати, то змушений змиритися лише з отримуванням пенсії. Щодо збільшення пенсійного віку, то, на мою думку, це недоцільно, враховуючи середню тривалість життя в Україні», – каже тернополянин, медичний працівник Іван Бойко.

При нестачі кількох років стажу, українцям рекомендуватимуть сплачувати внески до Пенсійного фонду і таким чином «купити» собі пенсію. Але це обійдеться недешево – рік стажу ватуватиме до дев’яти тисяч гривень.