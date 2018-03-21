Жителів Тернопільщини закликають допомогти лелекам пережити холоди

21/03/2018 Розмір тексту:

Через несприятливі погодні умови, лелекам, які прилетіли з вирію як зазвичай у березні, тепер немає де жити і що їсти. Адже вдома їх зустріла зимова негода й холод. Такі несприятливі погодні умови загрозливі для птахів, тому екологи звертаються до жителів Тернопільщини допомогти їм врятуватися!

Оскільки, лелеки потерпають зараз від холоду та мають обмежений доступ до кормової бази, виникає потреба у їх підгодівлі. Доцільно постелити сіно/солому біля місць перебування лелек (на відстані 15-20 метрів), на яку викладати корм.

Звертаємо вашу увагу, що лелеки ковтають їжу не прожовуючи, тому краще, щоби їжа була подрібнена. Обов’язково має бути їжа тваринного походження, риба, до якої можна досипати в помірних кількостях зерно чи висівки. Також потрібно поставити ємкість з водою.

Якщо птахи зовсім ослаблені (тобто такі, які слабо реагують на людей), то їх потрібно забрати, відігріти і тимчасово розмістити в хлівах або інших господарських будівлях разом із домашніми тваринами.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, уже надіслало звернення в райони та об’єднанні територіальні громади області, щоб забезпечити максимальне і якнайшвидше реагування. Сьогодні птахам уже допомагають у Бережанському, Зборівському, Збаразькому, Чортківському, Тернопільському та Бучацькому районах. Підгодовують птахів не лише жителі населених пунктів, а долучаються також громадські та волонтерські організації, активісти.