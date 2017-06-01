Жителів Тернопільщини тероризують “липові” працівники банків

01/06/2017 Розмір тексту:

Псевдопрацівники банку продовжують ошукувати жителів Тернопільської області. Краяни ігнорують застереження, як наслідок – втрачають власні заощадження.

З заявою про шахрайство звернулась 67-річна жителька села Яструбове Козівського району. Пенсіонерка повідомила, що напередодні події до неї зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником фінансової установи. За словами невідомого, рахунок жінки заблокували, аби усунути недолік необхідно уточнити дані, щодо електронного гаманця.

Жінка повідомила всю конфіденційну інформацію, яку потребував шахрай. Козівчанка зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів, коли з рахунку зникло 2045 гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Аби не стати жертвою шахраїв, поліцейські радять бути уважними та пам’ятати: працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. У разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть на гарячу лінію фінустанови та уточніть деталі.

Якщо ви підозрюєте шахрайство – блокуйте свій рахунок, радять у відділі комунікації поліції Тернопільської області.