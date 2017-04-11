Жителів Тернопільщини просять не приносити на кладовища пластмасові квіти

11/04/2017 Розмір тексту:

Священики й екологи просять жителів краю не приносити на кладовища штучні квіти. Оскільки ці вироби на мають ніякої цінності, лише шкодять довкіллю.

Пластикові вінки й декорування не мають ніякої християнської символіки. Ця традиція сформувалася у радянські часи. Відтак священики просять відмовитися від неї.

«Ні для кого не таємниця, що пластикові квіти надто шкодять довкіллю. Вони шкодити починають вже на етапі виготовлення сировини, оскільки для цього використовують нафтопродукти. Тож ми звертаємося до жителів регіону, душі померлих не потребують матеріальних нагород. Краще йти на цвинтар з відкритим серцем і живими квітами. Або хороший варіант – посадити на могилі квіти», – відзначає о. Володимир Війтишин (УГКЦ).

В екологів власні аргументи щодо пластикових квітів. «Пластикові квіти і вінки дуже нетривалі у використані. Якщо їх закопати у землю, вони десятки, сотні років не розкладаються і псують ґрунти, забруднюючи навколишнє середовище», – каже еколог Оксана Бойчук.

Адміністративної відповідальності за використання пластикових квітів на кладовищах наразі немає. Поки апелюють до свідомості громадян.

Софія Романська