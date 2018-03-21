Жителів Тернопільщини просять наповнити великодній кошик сиротам і одиноким людям

21/03/2018 Розмір тексту:

Акція «Великодній кошик» стартує на Тернопільщині. Її щорічно організовує благодійний фонд «Карітас», щоб допомогти сиротам, одиноким людям похилого віку та сім’ям, які знаходяться у складних життєвих обставинах.

У Тернополі планують зібрати, як мінімум, 350 Великодніх кошиків. Їх роздадуть потребуючим жителям обласного центру напередодні Пасхи.

«До цих кошиків ми плануємо покласти паску, яйця, масло, сир, майонез, олію, ковбасу, хрін. Хочемо допомогти тим особам, які не можуть все це самостійно для себе придбати. Ми виокремили ті категорії осіб, яким найбільше необхідна наша допомога. А допомогти може кожен, для цього необхідно зробити пожертву у благодійну коробочку «Великодня скриня», які знаходять у парафіях церков, принести продукти, перерахувати кошти на рахунок: реквізити: Тернопільський благодійний фонд “Карітас”

211662280Р/ рах. 2600201171387

ЦВ ПАТ Кредобанк

МФО 325365

Жителів Тернопільщини просять бути чуйними до потреб малозабезпечених осіб і сиріт.

Софія Романська