Допоможіть врятувати п’ятирічну Олександру!

17/01/2017 Розмір тексту:

П’ятирічна тернополянка Олександра Луцишин потребує дороговартісного лікування. У дівчинки – двобічна пухлина Вільмса. Батьки благають про допомогу.

Наразі п’ятирічна Олександра перебуває у Львові в спеціалізованому дитячому медичному центрі у хірургічному відділенні. Там її готують до курсу хіміотерапії. Якщо ця процедура пройде успішно, дівчинку оперуватимуть.

«У нашої дитини гігантська пухлина лівої нирки, вогнищеве ураження правої нирки, вторинне ураження заочеревинних лімфовузлів. Таке буває дуже рідко, щоб відразу постраждало дві нирки. Лікарі кажуть, що врятувати можна лише праву нирку, від лівої майже нічого не залишилося. Зараз донечці по 16 годин капають антибіотики, глюкозу. Далі нас чекає чотири тижні хіміотерапії. Після цього її ще раз робитимуть аналізи, якщо все пройде добре, тоді планується операція», – розповідає батько дівчинки Володимир Васильович.

На дороговартісне лікування дівчинки у батьків не вистачає грошей. Просять допомоги у жителів Тернопільщини.

Допомогти маленькій Олександрі можна, перерахувавши кошти на картку Приватбанку за номером 5168 7556 0498 0710. Отримувачем коштів є мама дівчинки – Луцишин Віта Миколаївна.

Уточнити деталі можна за телефоном батька Олександри – 068-440-87-02 Луцишин Володимир Васильович.