Жителів Тернопільщини просять допомогти погорілому театру

29/05/2017 Розмір тексту:

Жителів краю запрошують на музичну казку «Лис Микита», яку представлять 30 травня у Тернопільському академічному українському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Виручені кошти від продажу квитків підуть на відновлення Черкаського театру.

Нагадаємо, Черкаський театр постраждав від пожежі у 2015-му році. Наразі триває реставрація. Допомогти намагаються жителі з різних українських міст.

«30 травня у Тернопільському академічному українському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка буде представлено досить цікавий для дітей і дорослих твір – «Лис Микита». Вистава відбудеться о 14 годині, а на 19.00 запланована ще одна вистава «Дума про братів Неазовських» за твором талановитої поетеси сучасності Ліни Костенко. Це два твори досить високого рівня. Запрошуємо тернополян. Таким чином можна також підтримати розвиток українського мистецтва. Адже виручені кошти від продажу квитків підуть на реставрацію Черкаського театру, який постраждав у 2015-му році», – розповідає співорганізатор показу Олена Гук.

Жителям краю нагадують, відвідавши театр можна організувати цікаве дозвілля для дітей.

Софія Романська