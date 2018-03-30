Жителів Тернопільщини просять добровільно здати зброю

30/03/2018 Розмір тексту:

З 1 квітня на Тернопільщині стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Триватиме він до кінця місяця. Відтак осіб, які мають зброю просять не зволікати, а добровільно відмовитися від неї.

В управлінні Нацполіції області наголошують, якщо жителі краю упродовж квітня добровільно здадуть зброю, то після оформлення відповідних документів, вони отримають право зареєструвати цю зброю як особисту власність і зможуть використовувати її на законно.

«З першого квітня кожен житель нашої області має змогу передати поліції небезпечні предмети, які досі зберігалися незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. За незаконне зберігання зброї, вибухових матеріалів та спеціальних засобів законодавство передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Можемо припускати, що чимало громадян легковажить і переховує зброю у сховках. Ми даємо можливість віддати цю зброю, а потім при бажанні можна буде оформити її законно», – каже начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в області Степан Джинджиристий.

У поліції додають: під час місячників добровільної здачі зброї, проведених у 2017 році, жителі краю добровільно принесли до поліції 386 одиниць зброї, 50 спецзасобів і 1127 боєприпасів.