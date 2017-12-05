Жителів Тернопільщини попереджають про ускладнення погодних умов

05/12/2017 Розмір тексту:

Погіршення видимості, опади у вигляді мокрого снігу, ожеледиця – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчої доби. Внаслідок туману, снігопадів та ожеледиці ускладниться ситуація на автошляхах, – попереджають метеорологи. Відтак жителів краю просять бути обережними.

Тернопільщина перебуває під впливом вологих атмосферних фронтів, – кажуть метеорологи. Відтак найближчими днями в регіоні передбачають часті опади та підвищену вологість повітря. Вночі можливі заморозки, що сприятиме ожеледиці. За прогнозами Укргідрометеоцентру, далі спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря. До кінця тижня передбачають лише плюсові температурні показники.

«У західних областях передбачається хмарна погода. Вночі та вранці можливий туман. Також спостерігатимуться опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря: вночі 0 – три градуси морозу, вдень: 2 – 4 градуси тепла. Вітер змінних напрямків, часом пориви вітру. На дорогах – ожеледиця».

Поліція просить водіїв та пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Оскільки під час складних погодних умов ймовірність ДТП підвищується.

Софія Романська