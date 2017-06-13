Жителів Тернопільщини масово атакують кліщі, які розносять страшну заразу

12/06/2017 Розмір тексту:

Упродовж доби від укусів кліщів постраждало майже три десятки жителів області, у трьох з них виявили небезпечну хворобу Лайма. Відтак у краї серйозно взялися за боротьбу зі шкідливими комахами.

В області більшає випадків кліщового бореліозу (хвороба Лайма). Це небезпечне захворювання, яке може проявитися через кілька місяців або навіть років, виявити його можна лише після аналізу крові, – розповідають лікарі. «Цього року в області було зафіксовано 31 випадок хвороби Лайма. І за результатами дослідження обласного лабораторного центру МОЗ України, в області 7 червня 2017 року за первинними діагнозами зареєстровано 3 випадки берліозу. Тому ми радимо жителям області у разі укусів кліщів, відразу звертатися за медичною допомогою. Ні в якому випадку не варто займатись самолікуванням, оскільки можуть бути серйозні наслідки»», – відзначила лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

Більшість тернопільських паркових зон обробили проти кліщів, але ці комахи все частіше трапляються навіть у дворах будинків. Тож кількість профілактичних заходів необхідно розширити.

Софія Романська