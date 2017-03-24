Жителів Тернопільщини чекає чергове подорожчання газу?

24/03/2017 Розмір тексту:

З першого квітня для може змінитися ціна природного газу. Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нові умови перегляду ціни для населення. Відтепер тарифи залежатимуть від вартості імпортного газу, їх можуть переглядати кожні півроку. Відтак у Тернополі вирішили максимально перейти на альтернативні джерела енергії.

Питання енергозбереження та альтернативних джерел енергії у Тернополі загострюється. В місті має запрацювати сім котелень на альтернативних джерелах енергії. Проте чимало місцевих жителів не мають бажання відмовлятися від блакитного палива. Люди побоюються шкідливих викидів. «Я б не хотів, щоб у Тернополі знову поверталися до спалювання торфу. Неподалік мого дому хочуть переробити котельню на використання торфу, але багато людей проти. Тут дитячі майданчики, не хочеться, щоб забруднювалося повітря шкідливими викидами», – каже тернополянин Іван Гоюк.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» запевняють: наявність шкідливих викидів постійно перевіряє екологічна інспекція. І при найменшому порушенні роботу котельні на альтернативних джерелах енергії зупинять. «Рівень викидів від роботи котельні на альтернативних джерелах енергії не більший, ніж при спалюванні природного газу. Якщо рівень викидів перевищує норму, ми не отримаємо дозволу на роботу», – відзначає директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

Нагадаємо, у Тернополі має запрацювати сім котелень на альтернативних джерелах енергії, але чимало місцевих жителів не погоджуються з такими змінами.