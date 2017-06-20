Жителів Тернопільщини атакує небезпечна інфекція

20/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині більшає випадків захворювання на кір. Інфекція вражає людей різних вікових категорій. Упродовж травня було зафіксовано тридцять випадків.

Найбільше хворих на кір у Бучацькому районі, лідирують в негативній тенденції Борщівський, Чортківський, Збаразький райони. У лікарів-епідеміологів також прогнози невтішні.

«На жаль, маємо випадки захворювання і серед дітей, а також серед дорослих. Наймолодшому хворому – 4 роки, найстаршому – 50. Враховуючи останні тенденції, можемо прогнозувати і подальше неблагополуччя. В короткотерміновому прогнозі ми бачимо це таким чином, що в основному це буде проявлятися у вигляді спорадичних захворювань. І буде поширюватись на інші території. Не виключаємо захворюваності в організованих колективах. Тому при перших ознаках захворювання не можна зволікати, слід відразу звертатися за медичною допомогою. Також необхідно уникати контактів з іншими людьми, щоб не поширити захворювання», – відзначає заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Паничев.

Кір легше переноситься у юному віці, – кажуть лікарі. А от в дорослих людей від цього захворювання можуть бути серйозні наслідки. Насторожує також проблема з вакциною.

Софія Романська