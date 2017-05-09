Жителів краю просять врятувати молоду вчительку

09/05/2017 Розмір тексту:

У Тетяни Одуд нещодавно виявили важку недугу – інфекційний енцефаліт. Зараз жінка знаходиться в реанімації міської лікарні Тернополя. Грошей на дорого вартісне лікування у родини немає. Рідні благають про допомогу.

За життя Тетяни борються лікарі, але вартість лікування надто велика для родини. Рідні та друзі Тетяни звертаються з проханням до тернополян.

«Шановна наша громадо міста та району, люди яким небайдужа доля молодої мами, дружини, доньки, вчителя, щирої подруги та ангельської душі людини. Жінки, яка з усіх сил бореться за життя заради своїх дітей та рідних. Тетяна знаходиться в реанімації в місті Тернопіль з діагнозом – інфекційний енцефаліт (запалення головного мозку), дуже необхідно допомогти родині на дорого-вартісне лікування. Будемо вдячні за кожну перераховану гривню», – звертається подруга Тетяни Світлана Безділь.

Допомогти можна, перерахувавши кошти на рахунок.

Приват Банк

МФО 338783

№РАХУНКУ 26008055111879

ЄДРОПУ 2872719870

призначення платежу- на лікування Тетяни Одуд ( Зарічняк)

Софія Романська