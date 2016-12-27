Жителі Запоріжжя вкрали у Тернополі шуби вартістю 650 тисяч гривень

27/12/2016 0
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Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.4 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена у великих розмірах).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уночі 13 та 14 грудня  2016 року з крамниць хутряних виробів двох приватних підприємців м.Тернополя викрадено товару на суму понад 650 тисяч грн. Злочини скоїли 2 жителів м.Запоріжжя, які раніше вже  притягались до кримінальної відповідальності за вчинення подібних кримінальних правопорушень.

Вказаним особам повідомлено про підозру за ч.4 ст.185 КК України. Щодо них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави  у розмірі 80 000 грн.  Досудове розслідування триває.

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