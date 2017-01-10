Жителі Вільхівця просять допомогти врятувати лебедів

10/01/2017 Розмір тексту:

Ми же повідомляли, що у крижаних водоймах села Вільховець замерзають лебеді. Місцеві жителі підгодовують птахів і вже третій день чекають на реакцію відповідних служб області. У порятунку цих красивих птахів необхідна допомога.

Кілька сотень лебедів шукають прихистку на Збручі й Дністрі. Через сильні морози птахи почали примерзати до криги. Щоб врятуватися, лебеді збилися у великі зграї неподалік села Вільховець. Місцеві жителі підгодовують їх і роблять проруби у кризі.

«Ми закликаємо всіх, допомогти птахам. Очевидно, що вони дуже голодні, бо їдять навіть черствий хліб. Тому просимо жителів не полінуватися, погодувати їх. А також необхідна реакція відповідних служб, які за це відповідають», – каже тернополянка Ірина Залеська.

До слова, лебеді потерпають від холодів вже не перший день. Лише сьогодні відреагувала місцева влада й екологи.

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