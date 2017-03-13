Жителі Тернопільщини знаходять гранати біля річок і на сміттєзвалищах

13/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопіллі триває цільова оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». ЇЇ мета вилучення з незаконного обігу незареєстрованої зброї, вибухових речовин та боєприпасів.

Минулої доби в ході проведення профілактичних заходів дві гранати “РГД-5” цивільні особи передали правоохоронцям. Таким законним шляхом небезпечних предметів позбулися двоє жителів Козівщини.

Один з чоловіків, мешканець Ценова, боєприпас добровільно видав співробітникам Тернопільського відділу поліції. З його слів, гранату із запалом він випадково виявив на березі річки в Тернополі. Знахідку якийсь час зберігав у себе, але збути її наміру не мав.

Інший чоловік, звернувся із метою видати гранту в Козівське відділення поліція. Він дав схожі пояснення, мовляв, предмет, який візуально схожий на “РГД-5”, знайшов на сміттєвому звалищі.

У зв’язку з подіями на Сході на мирну Тернопільщину нерідко незаконним шляхом потрапляють зброя, боєприпаси та вибухівка, тому поліцейські й надалі активно працюватимуть на зменшення їхньої серед цивільного населення, повідомляє відділ комунікації НП Тернопільської області.