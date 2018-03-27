Жителі Тернопільщини за місяць купили нових автомобілів на 2 мільйони доларів

27/03/2018 Розмір тексту:

У лютому в Тернополі та області зареєстрували майже 80 нових автомобілів на суму 2 мільйони доларів, серед яких найпопулярнішими стали машини Volkswagen.

Загальна вартість куплених у регіоні авто у лютому перевищила 2 мільйони доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання. Майже 55% авто, які купували тернополяни, входять у ціновий діапазон 17-35 тисяч доларів США. Ще 19% машин – дорожчі 35 тисяч доларів. Середня вартість автомобіля у регіоні перевищила 30 тисяч доларів.

Як повідомляють аналітики сайту з продажу автомобілів RST.ua, найчастіше краяни купували автомобілі Volkswagen. На 16 автомобілів цієї марки витратили півмільйона доларів. Також користувалися попитом Toyota та Renault. Серед моделей бестселером став Volkswagen Golf. У регіоні купили 9 таких авто на суму 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Тернополі та області продали 85 нових легкових авто. Порівняно із січнем 2017 року, продажі зросли на 30%.

Загалом, у лютому українці купили майже 6 тисяч нових легковиків. Порівняно з лютим 2017 року, коли цей показник становив більше 4,5 тисяч машин, продажі виросли на 23%. Крім цього, виросла середня ціна автомобіля з 26 до 30 тисяч доларів США.