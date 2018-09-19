Жителі Тернопільщини втрачають гроші у банальний спосіб
19/09/2018 0
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Розблокувала банківську картку та втратила 1500 гривень 52-річна мешканка Тернополя.
Її обдурив шахрай, який представився працівником служби безпеки банку. Аферист розповів вже відому байку, що задля розблокування рахунку необхідно зняти кошти з картки та перевести на інший рахунок. Потерпіла навіть не задумалася, чому перераховує гроші на номер мобільного. Схаменулася, коли зрозуміла що гроші на картку так і не повернулися, розповіли у поліції.
Повірила невідомому абоненту й жителька Чортківського району. Вона також задля безпеки поміняла захисні дані, однак тим самим допомогла мобільному злодію зняти з картки увесь залишок – 4080 гривень.
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