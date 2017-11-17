Жителі Тернопільщини святкуватимуть Різдво двічі на рік

17/11/2017 Розмір тексту:

Депутати Верховної Ради України вирішили встановити 25-те грудня святковим вихідним днем. 7-ме січня також залишається вихідним. Відтак українці зможуть святкувати Різдво з усім світом, або ж традиційно разом із країнами пострадянського простору.

У Тернополі на Театральному майдані 25-го грудня відбудеться масштабне святкування Різдва за участю іноземців. Організатори урочистої програми вже взялися за підготовку.

«Ми минулого року вперше бралися за організацію святкування Різдва в центрі міста 25-го грудня. Як на мене, вийшло добре. Багато людей приєдналося до святкування Різдва з цілим світом. Це створює особливу атмосферу. А цього року маємо державний вихідний. Це чудова нагода вийти всім в центр міста і разом поспівати Різдвяних пісень, згадати про народження Ісуса Христа. Вже готуємо програму. Сподіваємося, в нас вийде справжнє європейське християнське святкування Різдва», – каже організатор святкової програми на Різдво Лідія Волощук.

Чимало тернополян ставиться позитивно до святкування Різдва з усім світом, хоча більшість літніх людей не має бажання змінювати традицій.

Софія Романська