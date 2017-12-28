Жителі Тернопільщини нарешті дочекалися компенсації за зекономлені субсидії

28/12/2017 Розмір тексту:

По сімсот гривень отримують економні споживачі Тернопільщини. Таких в регіоні нараховують 113 тисяч домогосподарств.

Для реалізації програми монетизації субсидій Тернопільська область отримала 75 мільйонів гривень. Цих грошей має вистачити для нарахування по сімсот гривень всім економним споживачам енергії, – запевняють у департаменті соціального захисту населення ОДА.

«Відомо ще відповідні нарахування вже зробили всі банківські установи. Також працюють відділення пошти, люди можуть отримувати і там гроші. Нагадаю, цього року монетизовується 100 метрів кубічних газу та 150 кіловат електроенергії. Більшість людей, які економили, вже отримали гроші на руки. Монетизація була стимулом для економії, але не єдиним стимулом. Оскільки якщо людина економить, то субсидія переходить на наступний розрахунковий період. Тобто якщо ми маємо економію, наприклад у грудні, то сума зекономленої субсидії переходить на наступний розрахунковий період і може бути зарахованою як обов’язкова плата», – розповідає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Жителів Тернопільщини просять і далі економно ставитися до споживання енергії. Чиновники запевняють, що програма монетизації працюватиме, про її особливості у 2018-му році обіцяють розповісти найближчим часом.

Софія Романська