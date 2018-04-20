Жителі Тернопільщини можуть скористатися Урядовою програмою «теплі кредити»
Всі охочі зробити свій дім енергоефективним та заощаджувати на комунальних послугах можуть скористатися Урядовою програмою «теплих кредитів» в уповноважених банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) та отримати відшкодування у розмірі:
20% – на придбання «негазових» котлів (35% для субсидіантів),
35% – для утеплення індивідуального житла,
від 40% до 70% – для ОСББ на утеплення багатоповерхівок.
Приватні домогосподарства та ОСББ також можуть розраховувати на додаткові компенсації від місцевої влади.
На сьогодні діє 128 місцевих програм здешевлення «теплих кредитів», зокрема, у 18 регіонах, 48 районах та 62 містах.
«Для кожної родини є унікальна нагода отримати подвійну, а інколи й потрійну фінансову допомогу при утепленні житла. Тож звертайтеся до міського голови чи очільника області та дізнавайтеся про додаткову підтримку. Інформація про місцеві програми також є на сайті Агентства: http://saee.gov.ua/uk/programs/map», – повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Участь в Урядовій програмі «теплих кредитів» це нагода:
– значно заощадити при впровадженні енергоефективних заходів;
– зменшити комунальні рахунки;
– підвищити комфорт в оселях;
– збільшити вартість будинку.
Нагадуємо, що у 2018 р. Уряд виділив 400 млн. грн. на компенсації за «теплими кредитами», з яких 190 млн. грн. – саме для ОСББ. З початку дії програми у жовтні 2014 р. і по сьогодні програмою скористалося понад 400 тис. сімей, які залучили більше 5 млрд. грн. «теплих кредитів».
На Тернопільщині, зокрема, станом на 01.01.2018 р. банками «Державний ощадний банк України» та «Укргазбанк» видано 10 625 кредит на загальну суму 195,252 млн. гривень. З них: у 2016 – 4 564 кредитів на суму 72,8 млн. грн., у 2017 році – 3 426 кредитів на суму 75,2 млн. грн.
Станом на 1 квітня 2018 року в області прийняті місцеві програми з підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків із проведення заходів з енергозбереження у будинках на умовах співфінансування у Заліщицькому районі та містах: Бучач, Кременець, Збараж, Чортків, Теребовля, Тернопіль, смт. Березовиця, Козова та Заводське.
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