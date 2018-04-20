Жителі Тернопільщини можуть скористатися Урядовою програмою «теплі кредити»

20/04/2018 Розмір тексту:

Всі охочі зробити свій дім енергоефективним та заощаджувати на комунальних послугах можуть скористатися Урядовою програмою «теплих кредитів» в уповноважених банках (Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк) та отримати відшкодування у розмірі:

20% – на придбання «негазових» котлів (35% для субсидіантів),

35% – для утеплення індивідуального житла,

від 40% до 70% – для ОСББ на утеплення багатоповерхівок.

Приватні домогосподарства та ОСББ також можуть розраховувати на додаткові компенсації від місцевої влади.

На сьогодні діє 128 місцевих програм здешевлення «теплих кредитів», зокрема, у 18 регіонах, 48 районах та 62 містах.

«Для кожної родини є унікальна нагода отримати подвійну, а інколи й потрійну фінансову допомогу при утепленні житла. Тож звертайтеся до міського голови чи очільника області та дізнавайтеся про додаткову підтримку. Інформація про місцеві програми також є на сайті Агентства: http://saee.gov.ua/uk/programs/map», – повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Участь в Урядовій програмі «теплих кредитів» це нагода:

– значно заощадити при впровадженні енергоефективних заходів;

– зменшити комунальні рахунки;

– підвищити комфорт в оселях;

– збільшити вартість будинку.

Нагадуємо, що у 2018 р. Уряд виділив 400 млн. грн. на компенсації за «теплими кредитами», з яких 190 млн. грн. – саме для ОСББ. З початку дії програми у жовтні 2014 р. і по сьогодні програмою скористалося понад 400 тис. сімей, які залучили більше 5 млрд. грн. «теплих кредитів».

На Тернопільщині, зокрема, станом на 01.01.2018 р. банками «Державний ощадний банк України» та «Укргазбанк» видано 10 625 кредит на загальну суму 195,252 млн. гривень. З них: у 2016 – 4 564 кредитів на суму 72,8 млн. грн., у 2017 році – 3 426 кредитів на суму 75,2 млн. грн.

Станом на 1 квітня 2018 року в області прийняті місцеві програми з підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків із проведення заходів з енергозбереження у будинках на умовах співфінансування у Заліщицькому районі та містах: Бучач, Кременець, Збараж, Чортків, Теребовля, Тернопіль, смт. Березовиця, Козова та Заводське.