Жителі сіл біля Дністра погрожують навідатися до Порошенка
Градус напруги, пов’язаний із будівництвом каскаду ГЕС на Дністрі, не спадає. Люди продовжують оббивати пороги чиновників, аби попередити лихо.
В області розуміння проблеми є, однак вище керівництво держави до думки громадськості поки не дослухається. Жителі прилеглих до Дністра сіл надіслали у столицю ряд листів, та наразі не отримали жодної відповіді. Якщо їх і далі ігноруватимуть, готові діяти радикально – їхати під стіни Адміністрації Президента та парламенту, – пише Номер один.
Днями у Тернополі відбулося чергове засідання тимчасової контрольної комісії Тернопільської обласної ради з вивчення питання щодо будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі. На ньому депутати підготували текст звернення до Кабміну, Президента та Верховної Ради України щодо заборони будівництва каскаду на верхньому руслі річки. Його «за адресами» депутати планують відправити на найближчій сесії облради.
На засідання комісії приїхали мешканці села Горошова Борщівського району. Люди стурбовані планами урядовців і вимагають припинити небезпечну для населення та природи затію.
– Ми з односельчанами проти будівництва каскадів ГЕС на верхньому Дністрі, – заявила староста села Горошова Марія Затолочна. – Зібрано вже 1420 підписів, їх продовжують збирати і сусідні села – Устя, Михалків, Вільхівці, які також потрапляють у радіус підтоплення. Спеціалісти прогнозують, що рівень води підніметься на 9 метрів, а радіус підтоплення становитиме 30 км. У ці межі потрапляє багато житлових будинків.
Люди зверталися до Кабінету Міністрів, голови Верховної ради, до народного депутата по округу Олега Барни, а також до Тернопільської обласної ради.
– Ми об’єдналися з Мельнице-Подільською селищною радою. Депутати під час сесії проголосували проти будівництва каскадів. У Кабміні звернення вже отримали, але ще не дали відповіді, – каже пані Марія.
Селяни розповіли, що про реальну небезпеку від каскадів ГЕС та в цілому про плани будівництва станцій вони дізналися зі ЗМІ. Жодних представників проектантів у населених пунктах не було, думки людей ніхто не запитував. Приїжджали лише представники місцевої влади, громадських організацій та науковці. Усі вони підтримали категоричну позицію людей щодо заборони будівництва каскаду.
Жителі прилеглих до Дністра сіл сподіваються, що у Кабміні врешті прислухаються до їхньої думки. Інакше вони готові діяти радикально і спільно великими громадами їхати під стіни Адміністрації Президента та Верховної Ради.
– У нас дуже гарне село, багато молоді, нової забудови, ми ні за які гроші це не проміняємо, – каже Марія Затолочна.
Люди скаржаться, що під загрозою не тільки їхні будинки, а й засоби для існування. Роками вони виживали за рахунок невеликих господарств. Більшість людей мають теплиці з помідорами та іншими овочами. Тож внаслідок підтоплення вони втратять не тільки помешкання, а й власну справу.
– Ми залишимось без житла і роботи: хто нас прийме?, – апелюють люди.
Ще торік Тернопільська обласна рада підтримала позицію жителів прилеглих сіл і фактично одноголосно виступила проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі. Однак рішення місцевих депутатів у Кабміні не врахували, і в цьому році урядовці заклали чималу суму для реалізації проекту.
Громадськість та посадовці в один голос заявляють, що реалізація проекту відбувається з грубими порушеннями, адже більшість профільних інстанцій надали негативні висновки щодо будівництва.
– Ще у 2016 році ми зверталися із запитами до різних наукових установ, зокрема, Інституту екології Карпат Національної академії наук України, – каже голова комісії Роман Нитка. – У нас є висновок науковців, затверджений вченою радою. Є висновки професорів-екологів ТНПУ ім. В. Гнатюка Любомира Царика та Василя Грубінка та ряду інших інституцій, серед яких громадські організації різних спрямувань. Крім того, є лист Міністерства екології України, датований 2016 роком. На той час міністерство також виступало проти будівництва ГЕС на Дністрі. Управління охорони культурної спадщини повідомило, що у випадку спорудження електростанції буде затоплено понад 70 об’єктів культурної та історичної спадщини.
Отож, депутати мають достатньо підстав, аби в унісон з жителями південних районів області вимагати припинення реалізації проекту. Однак поки для керівництва держави цих аргументів недостатньо. Зважаючи на це, люди починають готувати план «Б»…
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Коментарі (1)
Читач27/02/2017
Керівництво країни зіткнулося з величезною проблемою, яка не дає їм спокійно не те що спати а й навіть жити – потрібно терміново будувати ГЕС на Дністрі! Адже будуватиметься ГЕС за кредитні грошики, переважно ЄБРР. Орієнтовна вартість інвестицій аж 1 млрд. 100 млн. євро. Будівництво триватиме 8 років а чергові вибори до ВР у 2019 році (незагорами). От і вирішили – ну його ту війну на сході… хай і далі воюють собі (але ж воюють прості громадяни, молоді хлопці), гинуть люди (гинуть сміливі і свідомі патріоти і небайдужі), роздирають країну, а ми швиденько “урвемо свій шмат”. Але ж якою ціною – виселити людей з їх домівок не дивлячись на численні протести.
А що ж каже нам наш Основний закон держави Конституція України) :
– Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
– Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
– Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
– Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.
– Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.
– Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
– Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
… та інші статті.
Виселення людей з їх рідної землі, де тато і дідусь роками будували сімейний затишок, затоплення її, знищення унікальних природних ареалів (як рослинних так і тваринних), “…буде затоплено понад 70 об’єктів культурної та історичної спадщини.”
Хіба такою має бути влада в країні, це так вони думають за свій народ, громадян, молоде покоління? Як взагалі язик повернувся таке сказати!!? Хто в такій країні буде мати бажання жити, залишатись?
На сході війна вже 3 роки, кожного дня гинуть люди, численна кількість “гумконвоїв” завозить смерть на нашу територію, а влада ще хоче “провести” виселення своїх людей з мирної території, затопити її, в результаті чого річка Дністер стане мертвим болотом.
Війна йде, на зарплату люди – виживають, бурштин добувають, ліси на Закарпатті вирубали так що там постійні повені і “лисі поляни”, на окупованих територіях йде торгівля, ще й тут хочуть свої “лапи запхати” і на всьому цьому жахіттю заробити “жалюгідні папірчики”? Такої думки народ…. не влада а смертельна машина яка дурить, «вбиває» всіх і не бажає ні добра громадянам ні розвитку країні! Але всім начхати…