Жителі сіл біля Дністра погрожують навідатися до Порошенка

27/02/2017 Розмір тексту:

Градус напруги, пов’язаний із будівництвом каскаду ГЕС на Дністрі, не спадає. Люди продовжують оббивати пороги чиновників, аби попередити лихо.

В області розуміння проблеми є, однак вище керівництво держави до думки громадськості поки не дослухається. Жителі прилеглих до Дністра сіл надіслали у столицю ряд листів, та наразі не отримали жодної відповіді. Якщо їх і далі ігноруватимуть, готові діяти радикально – їхати під стіни Адміністрації Президента та парламенту, – пише Номер один.

Днями у Тернополі відбулося чергове засідання тимчасової контрольної комісії Тернопільської обласної ради з вивчення питання щодо будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі. На ньому депутати підготували текст звернення до Кабміну, Президента та Верховної Ради України щодо заборони будівництва каскаду на верхньому руслі річки. Його «за адресами» депутати планують відправити на найближчій сесії облради.

На засідання комісії приїхали мешканці села Горошова Борщівського району. Люди стурбовані планами урядовців і вимагають припинити небезпечну для населення та природи затію.

– Ми з односельчанами проти будівництва каскадів ГЕС на верхньому Дністрі, – заявила староста села Горошова Марія Затолочна. – Зібрано вже 1420 підписів, їх продовжують збирати і сусідні села – Устя, Михалків, Вільхівці, які також потрапляють у радіус підтоплення. Спеціалісти прогнозують, що рівень води підніметься на 9 метрів, а радіус підтоплення становитиме 30 км. У ці межі потрапляє багато житлових будинків.

Люди зверталися до Кабінету Міністрів, голови Верховної ради, до народного депутата по округу Олега Барни, а також до Тернопільської обласної ради.

– Ми об’єдналися з Мельнице-Подільською селищною радою. Депутати під час сесії проголосували проти будівництва каскадів. У Кабміні звернення вже отримали, але ще не дали відповіді, – каже пані Марія.

Селяни розповіли, що про реальну небезпеку від каскадів ГЕС та в цілому про плани будівництва станцій вони дізналися зі ЗМІ. Жодних представників проектантів у населених пунктах не було, думки людей ніхто не запитував. Приїжджали лише представники місцевої влади, громадських організацій та науковці. Усі вони підтримали категоричну позицію людей щодо заборони будівництва каскаду.

Жителі прилеглих до Дністра сіл сподіваються, що у Кабміні врешті прислухаються до їхньої думки. Інакше вони готові діяти радикально і спільно великими громадами їхати під стіни Адміністрації Президента та Верховної Ради.

– У нас дуже гарне село, багато молоді, нової забудови, ми ні за які гроші це не проміняємо, – каже Марія Затолочна.

Люди скаржаться, що під загрозою не тільки їхні будинки, а й засоби для існування. Роками вони виживали за рахунок невеликих господарств. Більшість людей мають теплиці з помідорами та іншими овочами. Тож внаслідок підтоплення вони втратять не тільки помешкання, а й власну справу.

– Ми залишимось без житла і роботи: хто нас прийме?, – апелюють люди.

Ще торік Тернопільська обласна рада підтримала позицію жителів прилеглих сіл і фактично одноголосно виступила проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі. Однак рішення місцевих депутатів у Кабміні не врахували, і в цьому році урядовці заклали чималу суму для реалізації проекту.

Громадськість та посадовці в один голос заявляють, що реалізація проекту відбувається з грубими порушеннями, адже більшість профільних інстанцій надали негативні висновки щодо будівництва.

– Ще у 2016 році ми зверталися із запитами до різних наукових установ, зокрема, Інституту екології Карпат Національної академії наук України, – каже голова комісії Роман Нитка. – У нас є висновок науковців, затверджений вченою радою. Є висновки професорів-екологів ТНПУ ім. В. Гнатюка Любомира Царика та Василя Грубінка та ряду інших інституцій, серед яких громадські організації різних спрямувань. Крім того, є лист Міністерства екології України, датований 2016 роком. На той час міністерство також виступало проти будівництва ГЕС на Дністрі. Управління охорони культурної спадщини повідомило, що у випадку спорудження електростанції буде затоплено понад 70 об’єктів культурної та історичної спадщини.

Отож, депутати мають достатньо підстав, аби в унісон з жителями південних районів області вимагати припинення реалізації проекту. Однак поки для керівництва держави цих аргументів недостатньо. Зважаючи на це, люди починають готувати план «Б»…