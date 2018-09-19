Жителі Шумщини і не підозрювали, біля якої небезпеки живуть
19/09/2018 0
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Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують обстежувати території в лісосмузі, поблизу с. Вілія Шумського району, де 16 вересня під час пошуку металобрухту місцевий житель натрапив на 65 одиниць боєприпасів.
Станом на 18:00 18 вересня вже виявлено 203 артилерійських снаряди, калібром 45 мм, часів Другої світової війни.
Всі вибухонебезпечні предмети вилучені та здані під охорону працівникам національної поліції.
19 вересня роботи на місці події продовжено.
Всього з початку року на Тернопільщині виявлено 750 застарілих боєприпасів, часів минулих воєн.
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