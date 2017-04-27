Жителі області, які економили газ та електроенергію, отримають за це гроші?

27/04/2017 Розмір тексту:

Одержувачі субсидій, які упродовж опалювального періоду ощадливо використовували природній газ або електричну енергію для опалення помешкань, отримають кошти за зекономлені енергоносії. Йдеться про економію 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, які використовувалися для опалення будівель.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 26 квітня. Цю інформацію підтвердив та прокоментував директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський під час прес-конференції 26 квітня.

– Можу говорити тільки попередньо, відповідно до інформації із засідання уряду, – повідомив Вадим Боярський. – Адже у нас ще немає Постанови Кабміну. Це перший крок до монетизації субсидій. Хто зекономив газ під час опалювального періоду, то у кінці опалювального сезону йому залишається 100 кубів або менше і 150 кіловат електроенергії. Ці зекономлені субсидії будуть монетизовані. В грошовому еквіваленті це буде до 700 гривень, бо можуть економити і менше ніж сто кубів газу. Прогнозується, що кошти будуть виплачені людям до 1 вересня. Самого механізму виплати я ще не знаю. Це кошти, які людина зможе використати на будь-які потреби. Організації-надавачі послуг будуть передавати перелік людей, які зекономили субсидії, і на підставі отриманих списків, управління соцзахисту буде здійснювати виплати. На це будуть виділені кошти з держбюджету. Про детальний механізм часткової монетизації субсидій ми додатково повідомимо на офіційному сайті обласної держадміністрації.

Міністр соціальної політики України Павло Розенко у коментарях до повідомлення про часткову монетизацію субсидій на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі повідомив, що гроші виплачуватимуться готівкою через банківські установи або Укрпошту. А цей сайт повідомляє, що для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Ольга Трач