Жителі Котюжин на Збаражчині зголосилися увійти у Вишнівецьку громаду. ФОТО, ВІДЕО

Люди прийшли аби обговорити та висловити своє бажання приєднатися до Вишнівецької об’єднаної територіальної громади. Жителі цього села переконані, що вступ саме до цієї громади покладе початок позитивних змін. Такої ж думки й мешканці двох сіл Великовікнинської сільради, а це – понад 3 тисяч людей.

Один із жителів села Котюжини, пан Олександр каже, що він разом із односельчанами побачили як старається для Вишнівецької ОТГ її голова і як багато він зробив. Саме такий результат спонукав людей створити ініціативну групу, щоб в подальшому стати частиною об’єднаної громади.

– Я сам за об’єднання. Я бачу у цьому перспективи тому, що буде фінансування, – ділиться Олександр Чубик, житель Котюжанів. – На наше село виділятимуть більше грошей. У нас є орендатор, він переконував, що багато коштів вкладає у наше село, але ми результату не бачимо. А приєднання до Вишнівецької громади стане для Котюжанів позитивом, жителі села відчуватимуть зміни. Вважаю, чим громада більша, тим – краще. Реально, у нашому селі є лише одиниці тих, хто не хоче до Вишнівецької громади. Більшість – за! Ми сьогодні збирали підписи односельчан, які за приєднання до ОТГ. Таке бажання у нас виникло, коли ми побачили як змінились Бодаки, після вступу до Вишнівецької громади. І ми давно вже, близько року хочемо до неї приєднатись.

Під час зборів на зустріч із мешканцями села також приїхав і голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець, який вислухав селян, їхні проблеми та розповів про результати у своїй громаді. Крім того, Володимир Кравець зазначив: попри те, що ОТГ у своєму складі налічує вже 9 сіл, це не заважає приєднувати й інші населені пункти.

– Вважаю, що покращиться життя у села після його приєднання. Ось, наприклад, сьогодні відбувались збори у місцевій школі. Вона доволі в поганому стані: не перекрита, а тому – протікає. Також люди скаржились і на стан доріг. Ми зможемо їх відремонтувати, навести лад у інфраструктурі тощо. Після приєднання цього села до нашої громади, я переконаний, значно легше буде навести лад, адже разом набагато простіше долати різноманітні труднощі та розвиватися, – пояснює Володимир Кравець.

Попри бажання та право людей, попри готовність Вишнівецької ОТГ прийняти їхнє село до свого складу, приводом для хвилювань став лист начальника управління містобудування та архітектури Тернопільської облдержадміністрації Володимира Харченка. У ньому зазначалось, що в перспективному плані розвитку громад Великовікнянська сільська рада має увійти у Борсуківську громаду, яка створена на основі сіл Лановецького району.

Як пояснюють жителі Котюжанів, у приєднанні Великовікнинської сільради саме до Борсуківської (як стверджують люди – неефективної громади), а не до Вишнівецької ОТГ, є заінтересовані особи. Адже села є «ласим шматочком» через землі. Крім того, люди запевняють, що їх намагаються дезінформувати та обливають брудом Вишнівецьку ОТГ. Навіть більше, сам лист, який надійшов із ТОДА, викликає у односельчан чимало запитань:

– Коли ми дізнались, що вже всі села в окрузі влились у Вишнівецьку громаду, у нас виникло питання: а чому наша, найбільша на Збаражчині, сільська рада не приймала ще жодного рішення, – каже Воробець Микола, житель села Котюжани. – На разі ми створили ініціативну групу, оскільки побачили, що наша влада не проявляє жодного бажання вступу, попри бажання людей. Тим більше, щодо цього листа, який прийшов, про приєднання нашої сільської ради до Борсуківської ОТГ, виникло дуже багато питань. Тому, що обговорення назначено сьогодні в Котюжинах, через тиждень – у Малих Вікнах і 25 числа – у Великих Вікнах. А у листі йдеться, що ми до 16 числа вже маємо прийняти рішення про приєднання до Борсуківської громади, а це – Лановецький район. І тут виникає питання: які «сили» зацікавлені в цьому? Крім того, людей страшно дезінформують: кажуть, що якщо приєднаємось до Вишнівецької ОТГ, то у нас закриватимуться школи, садочки, а людей звільнятимуть із робіт через скорочення. Навіщо це все? Тому ми, окрім обговорення, зборів та голосування, ще ініціюємо зустріч із головою ТОДА Степаном Барною. Ми вже записались до нього на прийом.

Як пояснює Володимир Кравець, приєднатись Великовікнинська сільрада до ОТГ зможе лише на початку 2019:

– Я думаю, що це можливо. Колись ще до реформи децентралізації ці села входили до Вишнівецького району. Я вважаю, що і в майбутньому ці села увійдуть до складу Вишнівецької громади. Переконаний, наша громада стане найпотужнішою у нашій області. По розміщенню, по сполученню – людям із Котюжинів звісно, що зручніша Вишнівецька громада. А перспективи щодо приєднання села до Борсуківської громади абсолютно немає ніякої. Та й самі люди, наскільки зрозуміло, проти. Поки ж Великовікнинська громада вже повинна закінчити цей фінансовий рік. Гадаю, що вже з 2019 року вони повноцінно зможуть стати частиною Вишнівецької громади.