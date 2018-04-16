Жителі Хмельниччини обікрали на Тернопільщині автомийку

16/04/2018 Розмір тексту:

Позбавленням волі на строк від трьох до шести років загрожує хмельничанам за вчинення злочину на території нашої області.

Правоохоронці Гусятинського відділення поліції довели причетність підозрюваних 1965, 1971 та 1995 років народження до крадіжки, яку ті вчинили на території районного центру.

Поліцейські запідозрили жителя Хмельницької області, адже чоловік нещодавно вже криміналив на території району. Саме тоді він помітив автомийку, яка в зимовий період тимчасово не працювала. Зловмисник взяв собі в помічники двох односельців з якими й вирішив коїти протиправне.

Вони пробратися до середини й виявили доровартісний апарат «Kаrcher» та комплектуючі до неї, які в подальшому викрали. Реалізували майно їм завадили правоохоронці, які й впіймали крадіїв.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.