Жителі Чорткова протестують проти будівництва торгового центру. ВІДЕО

17/02/2017 Розмір тексту:

У Чорткові мешканці протестують проти забудови території, яку місцеві діти використовують як стадіон. Кілька десятків людей з плакатами в руках прийшли під стіни міськради перед початком сесії. Люди кажуть, привертають увагу обранців заздалегідь, бо ті можуть незаплановано, серед інших питань порядку денного, надати будівельнику дозвіл на зведення торговельного центру на цій зеленій зоні.



Територія, яку захищають люди, колись була військовим полігоном. За останні 10 років її частинами відділяли під забудову. Нині тут кілька багатоповерхівок та приватні будинки, повідомляє ТВ-4.

– Там розпродали, там розпродали. Ну вже що построїли, те построїли. Але оце Кадуб найбільший мікрорайон в Чорткові. Тут є дуже багато дітей, людей, і вони не мають де, батьки з колясками і дітьми, погуляти. Я за то щоб тут зробили одне футбольне поле, або два-три-чотири маленьких. І обсадили зробили парк, – говорить мешканець Чорткова Михайло Вонсович.

За документами, які є в земельному відділі Чортківської міськради колишній полігон – це земля для житлової та громадської забудови. Тут пояснюють: мають проект, згідно з яким на території близько гектара може з’явитись дитячий майданчик і торговельний центр.

Люди кажуть: думки, щодо використання міської землі в них не питали.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько пояснює: проект на будівництво торговельного центру і довколишньої інфраструктури розробили, аби люди побачили пропозицію і висловили свою думку.

– Це тернопільський інвестор. На 33 сотих теоретично, зможуть взявши в оренду 33 сотих, збудувати двоповерховий торгово-розважальний комплекс. Але цю конфігурація має затвердити громадські слухання. На підставі громадських слухань, буде виноситись рішення сесії, ніякого держбанку не має, безпідставні звинувачення, бо ніхто нікому нічого не віддавав, – каже міський голова Чорткова Володимир Шматько.

У міській раді Чорткова обіцяють у питанні будівництва з громадою порадяться, для цього вже 19 лютого планують провести громадські слухання.