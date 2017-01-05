Житель Заліщик може сісти на три роки за те, що зберігав у холодильнику

05/01/2017 Розмір тексту:

П’ятикубовий шприц з речовиною прозорого кольору, схожою на наркотичну, та кілька пластинок димедролу вилучили правоохоронці в жителя Заліщик.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Гожія, сорокачотирьохлітній чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за наркозлочини, а також перебуває на обліку в наркодиспансері. Цього разу його запідозрили у виготовленні та розповсюдженні наркотичних речовин.

Відповідно до рішення суду в помешканні підозрюваного провели санкціонований обшук під час якого знайшли таблетки та шприц у холодильнику .

Усе це слідчі направили для проведення експертизи в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Тернопільської області.

Чоловікові інкримінують статтю 309 частина 1 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.