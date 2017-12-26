Житель Тернопільщини зник дорогою із Санкт-Петербурга
26/12/2017 0
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Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують жителя села Новоставці Бучацького району Лісецького Івана Васильовича, 1963 року народження.
Чоловік прямував з Санкт – Петербурга додому. 24 грудня близько 17:00 години зниклий вийшов на залізничному вокзалі у місті Луцьк та по даний час місце його перебування невідоме, повідомляють у поліції.
Прикмети розшукуваного: ріст 175-180 см, волосся сиве, повної статури. Був одягнений в темно-зелений светр, темні джинси.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Бучачі (03544) 2-22-03 або на лінію «102».
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