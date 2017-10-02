Житель Тернопільщини зберігав на горищі мішки з “лікувальним” маком

02/10/2017 0
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Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 54-річного жителя села Плебанівка Теребовлянського району правоохоронці виявили майже 10 кілограмів висушених рослин снодійного маку. Мішки із наркосировиною чоловік зберігав на горищі.

Мак знайшов і зберігав його на лікарство, –  пояснив підозрюваний. Так це чи ні, з’ясовують правоохоронці.

Рослини маку вилучено та направлено на експертизу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловікові інкримінують частину 3 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах.

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