Житель Тернопільщини зберігав на горищі мішки з “лікувальним” маком

02/10/2017 Розмір тексту:

Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 54-річного жителя села Плебанівка Теребовлянського району правоохоронці виявили майже 10 кілограмів висушених рослин снодійного маку. Мішки із наркосировиною чоловік зберігав на горищі.

Мак знайшов і зберігав його на лікарство, – пояснив підозрюваний. Так це чи ні, з’ясовують правоохоронці.

Рослини маку вилучено та направлено на експертизу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловікові інкримінують частину 3 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах.