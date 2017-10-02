Житель Тернопільщини зберігав на горищі мішки з “лікувальним” маком
02/10/2017 0
Розмір тексту:
Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 54-річного жителя села Плебанівка Теребовлянського району правоохоронці виявили майже 10 кілограмів висушених рослин снодійного маку. Мішки із наркосировиною чоловік зберігав на горищі.
Мак знайшов і зберігав його на лікарство, – пояснив підозрюваний. Так це чи ні, з’ясовують правоохоронці.
Рослини маку вилучено та направлено на експертизу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Чоловікові інкримінують частину 3 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах.
Додати свій коментар
Головні новини
- Кругленька сума: на Тернопільщині повідомили про підозру чиновниці, яка попалась на хабарі
- У Тернополі будуть судити лікарку, яка взяла три тисячі гривень за пологи
- На Тернопільщині загинув чоловік, який потрапив під комбайн
- Ревнивий молодик на очах у власних дітей вбив товариша, а тіло вивіз тачкою в поле
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...