Житель Тернопільщини загинув після падіння з дерева

11/12/2017 0
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Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Заліщицького відділення поліції від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що у селі Устечко смертельно травмувався чоловік. Померлий – мешканець села Новосілка.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік на обійсті родичів обчищав сухе дерево . Під час обрізання з вершечка дерева відламалася велика гілка та впала  на потерпілого. Він, втративши рівновагу, впав з висоти більше трьох метрів. На жаль, травми від удару  виявилися несумісні з життям – заліщанин помер на місці події.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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