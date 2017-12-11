Житель Тернопільщини загинув після падіння з дерева

11/12/2017 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Заліщицького відділення поліції від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що у селі Устечко смертельно травмувався чоловік. Померлий – мешканець села Новосілка.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік на обійсті родичів обчищав сухе дерево . Під час обрізання з вершечка дерева відламалася велика гілка та впала на потерпілого. Він, втративши рівновагу, впав з висоти більше трьох метрів. На жаль, травми від удару виявилися несумісні з життям – заліщанин помер на місці події.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.