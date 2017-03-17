Житель Тернопільщини за три місяці спустив на наркотики більше 50000 гривень

17/03/2017 Розмір тексту:

Привласнення та розтрату чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного відділення поліції жителю села Біла. Чоловік привласнив понад 50 тисяч чужих грошей.

46-річний мешканець району в минулому вже притягувався до відповідальності за крадіжки. Відбувши покарання, чоловік таки влаштувався на законні заробітки – почав працювати водієм-експедитором на одному з місцевих підприємств. Однак нормальне життя зруйнувала згубна залежність. Саме на придбання наркотиків зловмисник став помалу викрадати кошти, які власники торгових закладів віддавали за привезений водієм товар. Сума за три місяці назбиралася чимала – 52 600 гривень.

Злочин приховати не вдалося. Потерпілі звернулися до поліції, а правоохоронці встановили особу злодія. Водій у скоєному зізнався.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 191 ККУ, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.