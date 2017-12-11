Житель Тернопільщини вкрав трактора, аби розчистити в селі дорогу

11/12/2017 Розмір тексту:

До правоохоронців звернулися жителі Великих Дедеркал Шумського району про те, що їхній односелець роз’їжджає на тракторі в нетверезому стані.

Поліцейські групи швидкого реагування виїхали на місце події і застали водія трактора Т-40 за кермом у нетверезому стані. До того ж горе-водій зізнався, що транспортний засіб він викрав.

Як з’ясувалося, трактор належить Великодедеркалівському комунальному господарству. Керівник підприємства впізнав крадія, адже той раніше працював у них. Каже, той непогана людина, от тільки як тверезий, а щойно вип‘є – ростуть за ним золоті верби.

Напередодні крадіжки зловмисник добряче хильнув. «Під градусом» вирішив зробити добро для односельців – розчистити дороги від снігу. Пішов до гаража комунального господарства, забрав звідти трактор і гайда вулицями. Там його й застали правоохоронці.

Зловмисникові інкримінують частину 2 статті 289 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільській області.