Житель Тернопільщини вкрав автомобіль, щоб доїхати додому
Про викрадення автомобіля правоохоронців повідомив житель Почаєва. За словами потерпілого, ввечері він припаркував автівку поблизу власного господарства, а зранку її вже не було.
Викрадену «Мазду» поліцейські розшукали того ж дня на узбіччі дороги за межами Почаєва. Ще день знадобився, аби встановити особу викрадача, яким виявся житель Кременецького району. Чоловік зізнався, що в день викрадення перебував у Почаєві і затримався допізна. Додому, в сусіднє село, пішки йти не хотілося, от і вирішив поїхати. За транспорт обрав собі чужу автівку, в якій власник залишив ключі до замка запалювання.
Але «Мазда» підвела викрадача, через технічні несправності зупинилася на півдорозі. Там чоловік і покинув автівку, а сам добирався додому на власних двох.
Кременчанину інкримінують статтю 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, повідомили у поліції.
Додати свій коментар
Головні новини
- У Тернополі склали присягу два десятки нових поліцейських
- Як тернопільська компанія “підім’яла” під себе цілу дорожню галузь області
- Московського попа з Тернопільщини нагородили за роботу з «зеками» в окупованому Криму
- Їхала від краю до краю: у крові жінки-водія алкоголь перевищував норму у 16 разів
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...