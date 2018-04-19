Житель Тернопільщини вкрав автомобіль, щоб доїхати додому

19/04/2018 Розмір тексту:

Про викрадення автомобіля правоохоронців повідомив житель Почаєва. За словами потерпілого, ввечері він припаркував автівку поблизу власного господарства, а зранку її вже не було.

Викрадену «Мазду» поліцейські розшукали того ж дня на узбіччі дороги за межами Почаєва. Ще день знадобився, аби встановити особу викрадача, яким виявся житель Кременецького району. Чоловік зізнався, що в день викрадення перебував у Почаєві і затримався допізна. Додому, в сусіднє село, пішки йти не хотілося, от і вирішив поїхати. За транспорт обрав собі чужу автівку, в якій власник залишив ключі до замка запалювання.

Але «Мазда» підвела викрадача, через технічні несправності зупинилася на півдорозі. Там чоловік і покинув автівку, а сам добирався додому на власних двох.

Кременчанину інкримінують статтю 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, повідомили у поліції.