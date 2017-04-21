Житель Тернопільщини віз у Польщу сім кілограмів наркотиків. ВІДЕО

21/04/2017 Розмір тексту:

Вчора вночі у пункт пропуску «Грушів» прибув мікроавтобус марки «Мерседес» польської реєстрації під керуванням громадянина України.

Житель Тернопільщини по смузі руху «зелений коридор» прямував до сусідньої Польщі. Однак прикордонний наряд вирішив вивести його авто для додаткової перевірки щодо можливого переміщення даним транспортним засобом предметів та матеріалів, заборонених для переміщення через державний кордон України.

Під час поглибленого огляду в поліетиленових пакетах серед речей в багажному відділенні прикордонники разом з митниками виявили 7 кілограмів насваю.

Виявлений жувальний тютюн вилучено. По даному факту повідомлено співробітників правоохоронних органів, повідомляють у Держприкордонслужбі.