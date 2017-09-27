Житель Тернопільщини прийшов в поліцію з гранатою

27/09/2017 Розмір тексту:

Дотриматися вимог закону та убезпечити себе і своїх рідних, здавши до поліції незареєстровану зброю та вибухівку, закликає поліція жителів області.

Минулої доби цією можливістю скористалися двоє жителів Чортківського та Заліщицького району.

Чортківчанин добровільно видав працівникам районного відділу поліції обріз рушниці та шість патронів, які зберігав у себе вдома. А житель Ниркова Заліщицького району приніс до поліції ГРАНАТУ РГД-5.

Правоохоронці нагадують, що добровільна здача вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, які зберігаються без відповідного дозволу, звільняє від кримінальної відповідальності.