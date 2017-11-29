Житель Тернопільщини двічі обкрадав райдержадміністрацію

29/11/2017 Розмір тексту:

У Млинові злодій дві рази за тиждень обікрав районну державну адміністрацію. Чоловіка, який пішов на ці злочини, затримали по гарячих слідах.

Відомо, що в понеділок він зайшов в один з кабінетів РДА і вкрав ноутбук. А три дні до того вкрав ще один ноутбук уже з іншого приміщення адміністрації, повідомляє сайт vkuluarah.com.ua.

У поліції кажуть, що на злочини пішов житель Тернопільщини, йому 39 років. Він також підозрюється у крадіжці х міської ради Дубна, там місяць тому зникли з кабінету гроші, ноутбук, а також фотоапарат. Поліція клопоче перед судом про взяття крадія під варту.