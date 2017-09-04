Житель Тернопільщини дорого поплатився за те, що підібрав жінку на трасі

04/09/2017 Розмір тексту:

Працівники Зборівського відділення поліції просять допомогти встановити особу невідомої, яку підозрюють у крадіжці великої суми грошей.

Подія трапилась 30 серпня, близько 23 години. Житель Зборівського району повідомив поліцейських, що потерпів від рук невідомої жінки, яку підвозив у власній автівці, повідомляють у поліції.

Чоловік на свою біду погодився підвезти незнайомку, яка зупиняла транспорт на узбіччі села Чижиків Пустомитівського району, Львівської області. На автодорозі поблизу Зборова водій помітив автомобіль, який з’їхав у кювет, та зупинився, аби запропонувати свою допомогу. Допоки шофера не було в транспорті, жінка обнишпорила салон та знайшла готівку заховану під сидінням машини. Тож, повернувшись до транспортного засобу чоловік не виявив, ані випадкової попутниці, ані власник коштів. Зловмисниця привласнила 40 000 гривень та втекла у невідомому напрямку.

Прикмети підозрюваної: вік близько 40 років, повної статури, зріст 155-160 см. Жінка була одягнена в темний одяг схожий на спортивний костюм та сандалі світлого кольору.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе розкрити злочин, або бачили схожу за описом особу, або можете надати записи з відео реєстраторів, телефонуйте за номером у Зборові (03540) 2-20-46, або на лінію “102”.