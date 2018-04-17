Житель Майдану ночами “господарював” у чужому господарстві

17/04/2018 0
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У порушенні статті 185 Кримінального кодексу України поліцейські Чортківського відділу поліції підорюють жителя села Майдан. Чоловік крав саджанці з фермерського господарства.

Про те, що невідомий злодій по ночах господарює на території розсадника, поліцейським повідомив власник господарства, що у селі Біла. Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного. З’ясувалося, потерпілого обкрадав його ж робітник.

Чоловік працюючи, придивився місце, звідки непомітно можна викрасти розсаду. Уночі  пролазив через огорожу і копав молоденькі яблуні. Накрадене продавав, а декілька висадив у власному саду.

За попередніми даними злодій викрав 50 саджанців яблуні, повідомляють у поліції.

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