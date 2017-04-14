Згвалтування таксистом пасажирки: скандальна історія отримала несподіване завершення. ВІДЕО

14/04/2017 0
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Кримінальне провадження щодо зґвалтування таксистом своєї пасажирки закрили.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол, пише “20 хвилин“.

– Закривається кримінальне провадження, якщо «потерпілий відмовився від обвинувачення від кримінального провадження у формі приватного обвинувачення», – зауважив очільник поліції.

Нагадаємо, у січні Пасажирка звинуватила таксиста у зґвалтуванні. Виклик надійшов близько 6 ранку 30 січня від дівчини, яка повідомила, що її зґвалтував таксист, розповіли тоді у прес-службі управління патрульної поліції м. Тернополя. Дівчина розповіла поліцейським, що під ранок вийшла з клубу «Алюр» і хотіла їхати додому. Сіла у вільне таксі. Дорогою водій, погрожуючи їй ножем, вимагав від дівчини інтимної близькості.

 

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