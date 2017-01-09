Жорстокий злочин скоєно на Тернопільщині у переддень Нового року. ВІДЕО (18+)
09/01/2017 0
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У переддень Нового року на Тернопільщині жорстоко розстрілювали собак.
Про це повідомляють активісти організації “ЕкоМайдан Тернопіль”.
За їх інформацією, 31 грудня місцевий мисливець вчинив жорстоку розправу над тваринами. У одному із місцевих лісів він бездушно розстріляв собак.
Громадські активісти називають таку розправу бракон’єрством та просять правоохоронців розібратися у даній справі, пише сайт ternopil.te.ua.
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