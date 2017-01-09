Жорстокий злочин скоєно на Тернопільщині у переддень Нового року. ВІДЕО (18+)

09/01/2017 Розмір тексту:

У переддень Нового року на Тернопільщині жорстоко розстрілювали собак.

Про це повідомляють активісти організації “ЕкоМайдан Тернопіль”.

За їх інформацією, 31 грудня місцевий мисливець вчинив жорстоку розправу над тваринами. У одному із місцевих лісів він бездушно розстріляв собак.

Громадські активісти називають таку розправу бракон’єрством та просять правоохоронців розібратися у даній справі, пише сайт ternopil.te.ua.