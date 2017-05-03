Жорстоке побиття бійця АТО у Тернополі: чию сторону займе поліція?

Такі висновки журналісти зробили за результатами брифінгу або ж круглого столу, який відбувся в обласній поліції, пише видання.

Нагадаємо, 22 квітня приблизно о 21:30 в готельному комплексі «Глобус» майже десяток невідомих осіб спортивної статури жорстоко побили добровольця та колишнього біатлоніста Олександра Починка.

На брифінгу пан Богомол назвав ситуацію у готелі «… сутичкою між мешканцями нашої області… та представниками охоронної структури «Легіон», у результаті якої були нанесені тілесні ушкодження двом жителям Тернополя».

Зуважимо, що побитий боєць Олександр Починок втратив чотири зуби, отримав кілька переломів тазових кісток, зміщення хребта, важкі черепно-мозкові травми.

Загалом, події у готелі начальник поліції вважає неоднозначними. За його словами, на відеозаписах з «Глобусу» правоохоронці помітили провокативні дії з боку Починка. Він також звернув увагу на той факт, що екс-біатлоніст мав при собі травматичну зброю. «Ми зараз вивчаємо чи це були хуліганські дії, чи це були дії зворотні на дії людей, які отримали тілесні ушкодження. Проведемо розслідування якомога швидше. Ніхто не буде стояти осторонь, не зважаючи на свої заслуги перед Батьківщиною і людьми».

З цього напрошується висновок, що звинувачення можуть бути обернуті у бік Олександра Починка, а не харківських «тітушок», найнятих агрохолдингом «Мрія».

В актовий зал обласної поліції були запрошені троє представників «Легіону». В одному з них побитий боєць впізнав нападника. Рідний брат Олександра Починка – Віктор ще до початку засідання нагадав, що Олександр Богомол та голова Тернопільської ОДА Степан Барна пообіцяли вигнати харківський «Легіон» з території нашої області. Та чомусь цього не сталося. Ба, більше, вони прийшли у приміщення поліції. Крім того, акцію протесту громадських активістів та колишніх бійців АТО проти присутності рейдерів на території області, яка відбулася під стінами ОДА наступного дня після побиття, Олександр Богомол назвав організованою «провокаторами». А подальше переслідування автомобілів харківських бойовиків до території Львівщини – діями конкурентів «Мрії».

Під час брифінгу Олександр Богомол запросив представника фірми «Легіон» Гліба Гаврилова. Правоохоронець поступився своїм місцем харківському гостю і відсів убік. Гліб Гаврилов ані на мить не знітився і, як зауважили журналісти, майже до закінчення заходу говорив наче з позиції керуючого. Громадський активіст Катерина Бойко з цього приводу зазначила, що за її інформацією, «Легіон» має близькі стосунки з сином Міністра УМВС України Арсена Авакова. Пан Гаврилов не заперечив факту особистого знайомства з Олександром Аваковим, оскільки вони майже ровесники і родом з Харкова.

Нагадаємо, ряд тернопільських інтернет-сайтів розпочали інформаційну кампанію проти добровольця-бійця АТО Олександра Починка.

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