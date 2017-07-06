Жоден з тернопільських вузів не потрапив у ТОП-30 за версією роботавців

06/07/2017 Розмір тексту:

Жоден з Тернопільських ВУЗів не потрапив навіть у третю десятку вищих навчальних закладів країни за версією журналу Фокус. Серед місцевих університетів найвищі місця посіли ТНТУ та ТНЕУ – відповідно 32 та 37. Решта не потрапили навіть у ТОП-50.

Освіта і робота в Україні – найчастіше паралельні прямі. Вони живуть своїм окремим життям і перетинатися не планують. В результаті дипломований фінансист ледь розбирається в роботі банку або страхової компанії, а радіоелектронік влаштовується на роботу торговим агентом. Тим часом роботодавці потребують кваліфікованих фахівцях, а випускники університетів і академій – у працевлаштуванні. І з кожним роком ця проблема стає все гостріше.

Тому за основу нинішнього рейтингу вузів України “Фокус” взяв просту ідею: дослідити шанси випускника того чи іншого вузу зайняти вакансію в престижній компанії. Таблиця топ-50 вузів складена на основі опитування ключових роботодавців України. В опитуванні брали участь провідні компанії з різних сфер (фінанси, IT, юриспруденція, енергетика і т. п.), працевлаштування в яких – відмінний початок кар’єри для вчорашнього студента.

Компаніям, котрі брали участь в опитуванні, було запропоновано оцінити першу сотню вузів зі щорічного консолідованого рейтингу. Оцінки виставлялися за 12-бальною шкалою. Якщо в департаменті персоналу компанії нічого не могли сказати про якомусь із ВНЗ, йому присвоювалися нульова оцінка. Погодьтеся, невідомість серед працедавців не прикрашає вуз.

Сума балів, присвоєних усіма учасниками рейтингу, і стала критерієм відбору 50 найкращих вузів, а також розміщення їх за місцями.

Даний рейтинг не є повноцінним дослідженням якості освіти в навчальних закладах України. Він відображає думку ряду роботодавців про той чи інший ВНЗ.

В опитуванні брали участь: “Інтерпайп”, Group DF, “Метінвест”, ДТЕК, ДТЕК “Нафтогаз”, НАК “Нафтогаз України”, Укренерго, Запоріжсталь, УкрАвто, “АВТ Баварія”, Fozzy Group, “Нова пошта”, ПриватБанк, Ощадбанк , Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, “AXA Страхування”, Concorde Capital, “Самсунг Україна”, Luxoft, EVO, “Дата Груп”, ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, KPMG, “Василь Кісіль і Партнери”, Deloitte, Sayenko Kharenko, EY, “Астерс”, Украеропроект, “Colliers International Україна”, “Інтергал-буд”.

Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченко – 359 Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» – 352 Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 343 Львівський національний університет ім. Івана Франка – 252 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – 251 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – 236 Національний авіаційний університет – 204 Національний університет «Львівська політехніка» – 200 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 188 Харківський національний університет ім.В. Н.Каразіна – 176 Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова – 165 Донецький національний технічний університет – 135 Донецький національний університет – 134 Київський національний торгово-економічний університет – 134 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова – 123 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича – 105 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 104 Харківський національний університет радіоелектроніки – 96 Національний університет «Острозька академія» – 96 Національний університет «Одеська юридична академія» – 95 Запорізький національний технічний університет – 92 Національний транспортний університет – 87 Університет економіки і права «Крок» – 83 Національний університет харчових технологій – 78 Запорізький національний університет – 77 Київський національний університет будівництва і архітектури – 72 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу -71 Київський національний університет технологій та дизайну – 69 Вінницький національний технічний університет – 69 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара – 67 Одеський національний політехнічний університет – 67 Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя – 67 Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка – 67 Сумський державний університет – 64 Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника – 64 Ужгородський національний університет – 62 Тернопільський національний економічний університет – 58 Житомирський державний університет ім. Івана Франка – 58 Національний університет біоресурсів і природокористування – 56 Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького -56 Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця – 51 Київський університет ім. Бориса Грінченка – 50 Запорізька державна інженерна академія – 48 Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця – 47 Львівський торгово-економічний університет – 47 Національний гірничий університет – 45 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 45 Національна металургійна академія України – 42 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Всеволода Лазаряна – 41 Харківський національний університет міського господарства ім. А. М. Бекетова – 41

Джерело: vnz.org.ua