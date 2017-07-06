Жоден з тернопільських вузів не потрапив у ТОП-30 за версією роботавців

06/07/2017 0
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Жоден з Тернопільських ВУЗів не потрапив навіть у третю десятку вищих навчальних закладів країни за версією журналу Фокус. Серед місцевих університетів найвищі місця посіли ТНТУ та ТНЕУ – відповідно 32 та 37. Решта не потрапили навіть у ТОП-50.

Освіта і робота в Україні – найчастіше паралельні прямі. Вони живуть своїм окремим життям і перетинатися не планують. В результаті дипломований фінансист ледь розбирається в роботі банку або страхової компанії, а радіоелектронік влаштовується на роботу торговим агентом. Тим часом роботодавці потребують кваліфікованих фахівцях, а випускники університетів і академій – у працевлаштуванні. І з кожним роком ця проблема стає все гостріше.

Тому за основу нинішнього рейтингу вузів України “Фокус” взяв просту ідею: дослідити шанси випускника того чи іншого вузу зайняти вакансію в престижній компанії. Таблиця топ-50 вузів складена на основі опитування ключових роботодавців України. В опитуванні брали участь провідні компанії з різних сфер (фінанси, IT, юриспруденція, енергетика і т. п.), працевлаштування в яких – відмінний початок кар’єри для вчорашнього студента.

Компаніям, котрі брали участь в опитуванні, було запропоновано оцінити першу сотню вузів зі щорічного консолідованого рейтингу. Оцінки виставлялися за 12-бальною шкалою. Якщо в департаменті персоналу компанії нічого не могли сказати про якомусь із ВНЗ, йому присвоювалися нульова оцінка. Погодьтеся, невідомість серед працедавців не прикрашає вуз.

Сума балів, присвоєних усіма учасниками рейтингу, і стала критерієм відбору 50 найкращих вузів, а також розміщення їх за місцями.

Даний рейтинг не є повноцінним дослідженням якості освіти в навчальних закладах України. Він відображає думку ряду роботодавців про той чи інший ВНЗ.

В опитуванні брали участь: “Інтерпайп”, Group DF, “Метінвест”, ДТЕК, ДТЕК “Нафтогаз”, НАК “Нафтогаз України”, Укренерго, Запоріжсталь, УкрАвто, “АВТ Баварія”, Fozzy Group, “Нова пошта”, ПриватБанк, Ощадбанк , Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, “AXA Страхування”, Concorde Capital, “Самсунг Україна”, Luxoft, EVO, “Дата Груп”, ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, KPMG, “Василь Кісіль і Партнери”, Deloitte, Sayenko Kharenko, EY, “Астерс”, Украеропроект, “Colliers International Україна”, “Інтергал-буд”.

  1. Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченко – 359
  2. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» – 352
  3. Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 343
  4. Львівський національний університет ім. Івана Франка – 252
  5. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана  – 251
  6. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – 236
  7. Національний авіаційний університет – 204
  8. Національний університет «Львівська політехніка» – 200
  9. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  – 188
  10. Харківський національний університет ім.В. Н.Каразіна – 176
  11. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова – 165
  12. Донецький національний технічний університет – 135
  13. Донецький національний університет  – 134
  14. Київський національний торгово-економічний університет  – 134
  15. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова  – 123
  16. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича – 105
  17. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» –  104
  18. Харківський національний університет радіоелектроніки – 96
  19. Національний університет «Острозька академія» – 96
  20. Національний університет «Одеська юридична академія» – 95
  21. Запорізький національний технічний університет – 92
  22. Національний транспортний університет – 87
  23. Університет економіки і права «Крок» – 83
  24. Національний університет харчових технологій – 78
  25. Запорізький національний університет – 77
  26. Київський національний університет будівництва і архітектури – 72
  27. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу -71
  28. Київський національний університет технологій та дизайну – 69
  29. Вінницький національний технічний університет – 69
  30. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара – 67
  31. Одеський національний політехнічний університет – 67
  32. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя – 67
  33. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка – 67
  34. Сумський державний університет – 64
  35. Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника – 64
  36. Ужгородський національний університет – 62
  37. Тернопільський національний економічний університет – 58
  38. Житомирський державний університет ім. Івана Франка – 58
  39. Національний університет біоресурсів і природокористування – 56
  40. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького -56
  41. Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця – 51
  42. Київський університет ім. Бориса Грінченка – 50
  43. Запорізька державна інженерна академія  – 48
  44. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця – 47
  45. Львівський торгово-економічний університет – 47
  46. Національний гірничий університет – 45
  47. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 45
  48. Національна металургійна академія України – 42
  49. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Всеволода Лазаряна – 41
  50. Харківський національний університет міського господарства ім. А. М. Бекетова  – 41

Джерело: vnz.org.ua

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