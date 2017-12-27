Жінці-поліцейському, яка постраждала у жахливому ДТП, потрібна допомога

27/12/2017 Розмір тексту:

Під час виконання службових обов’язків – огляду місця ДТП, яка трапилася 25 грудня, постраждала старший слідчий Збаразького відділення поліції Ольга Кулик.

На даний час жінка перебуває на лікуванні в Тернопільській міській лікарні. Медики діагностували політравму, забій головного мозку, закритий та відкритий переломи стегнових кісток. Стан працівника поліції важкий.

Для лікування необхідна значна сума коштів. Просимо небайдужих громадян надати таку необхідну благодійну допомогу.

Номер банківського рахунку чоловіка потерпілої:

ПриватБанк

№ 5168 7551 0284 5852 (Кулик В.І.)

Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільської області