Жінки Тернопільщини страждають від насильства. Особливо у вихідні

02/10/2018 Розмір тексту:

2 жовтня – Міжнародний день боротьби проти насилля. Від початку року патрульні області склали 282 протоколи щодо фактів насильства в сім’ях. Найчастіше страждають жінки.

Патрульні поліцейські понад сотні разів виїжджали на сімейні сварки, які нерідко переростають у бійки. Найбільше викликів під час вихідних, – розповідають у Патрульній поліції області.

«Проблема жорстокості в сучасному суспільстві, на жаль, стає дедалі актуальнішою, а особливо випадки безжалісного ставлення один до одного в сім’ях. І проблема домашнього насильства поширена не лише в Україні, але й в усьому світі.

Домашнє насильство – це фізичне, психологічне, сексуальне та економічне приниження, залякування, утиски з метою здійснення контролю однієї людини над іншою. Терпіти його не варто. У небезпечних ситуація радимо звертатися до поліції», – наголошує Патрульної поліції Богдан Шевчук.

Допомогти жертвам домашнього насильства можуть у благодійних фондах і громадських організації. Звертатися можна за номером гарячої лінії: 386.

Софія Романська