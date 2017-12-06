Жінку-війта з Тернопільщини підозрюють у хабарництві

06/12/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданої йому влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище) голові однієї з сільських рад Шумського району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що голова сільради отримала від місцевого жителя 1000 доларів США за видачу рішення сесії сільської ради щодо виділення останньому земельної ділянки площею 1,8 га.

Злочин викрито спільно з працівниками Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Розслідування триває.