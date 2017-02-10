Жінка-військовий, котра залишилася без ніг, незабаром зможе ходити

10/02/2017 Розмір тексту:

Жінці-військовій з 44-ї бригади Тетяні Іриці у жовтні минулого року поїзд відтяв обидві ноги. Зараз Тетяна чекає на протези і уже зовсім скоро вона знову зможе ходити.

Трагедія трапилась вранці 13 жовтня 2016 року у Глибочку на залізниці дорогою до військової частини. Тоді волонтери просили усіх небайдужих про підтримку та допомогу.

Про теперішній стан Тетяни Іриці журналісту “20 хвилин” розповіла волонтер Лілія Мусіхіна.

– Я говорила з Танею і зараз вона чекає на протези, – каже Лілія. – Каже, що протези матиме дуже хороші. Лікарі кажуть, що вона вижила і швидко одужала завдяки своїй любові до життя, оптимізму. Сама Таня каже, що найважливіше для неї те, що вона залишилась живою і сама зможе виховувати свою дитину, бути поруч.

У Тетяни Іриці 4-річний син, а її чоловік боєць 24-бригади. Як каже Лілія Мусіхіна, якби така трагедія трапилась з кимось іншим, то невідомо який би був кінець. Але Тетяна дуже позитивна людина з великою жагою до життя.