Жінка, тіло якої понівечили собаки, померла від серцевого нападу

17/01/2017 0
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У жінки, тіло якої понівечили собаки, трапився серцевий напад.

Такі висновки надали експерти, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Проте на запитання чи була вона жива, чи мертва у той момент, коли тіло гризли бродячі собаки, судово-медична експертиза надасть відповідь не раніше, ніж за місяць.

Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, чоловік виявив тіло матері, погризене собаками. Триває слідство.

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