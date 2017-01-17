Жінка, тіло якої понівечили собаки, померла від серцевого нападу
17/01/2017 0
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У жінки, тіло якої понівечили собаки, трапився серцевий напад.
Такі висновки надали експерти, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
Проте на запитання чи була вона жива, чи мертва у той момент, коли тіло гризли бродячі собаки, судово-медична експертиза надасть відповідь не раніше, ніж за місяць.
Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, чоловік виявив тіло матері, погризене собаками. Триває слідство.
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